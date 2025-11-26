Neuauflage von Top-Tennisturnier für Damen in Amstetten fixiert

Auch im nächsten Jahr bleibt Amstetten eine Bühne für hochwertiges internationales Damentennis. Die dritte Auflage des "Ladies Open Amstetten“, das heuer für oftmalig ausverkaufte Tribünen sorgte, wird von 12. bis 19. Juli 2026 stattfinden. Weil man in Amstetten unbedingt alle österreichischen Spitzenspielerinnen wieder im Teilnehmerinnenfeld haben möchte, wurde der Termin von August auf Juli vorverlegt. Der neue Termin ist mit dem Weltverband ITF abgestimmt. Sensationelles Finale Ausverkauft ab dem Viertelfinale, ein rein österreichisches Endspiel zwischen Sinja Kraus und Lilli Tagger, die Live-Übertragung des Finales in ORF 1 mit starken Quoten und eine begeisterte Stimmung auf dem Center Court mit über 700 Zuschauer täglich – das heurige Tennisspektakel hatte richtig eingeschlagen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Samuel Matteo Sollböck Sinja Kraus holte sich heuer Trophäe und Preisgeld.

"Gerade jetzt, wo die ÖTV-Asse in der Weltrangliste weiter nach oben klettern, schaffen wir alle Voraussetzungen, damit Tennisfans Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger auch 2026 in Amstetten erleben können“, erklärt Veranstalter Thomas Dappers. "Der Juli-Termin stellt sicher, dass in Europa kein zweites gleichrangiges ITF-W75-Turnier stattfindet“, ergänzt er.

Julia Grabher ist mit Rang 92 wieder in den Top 100 der Welt, Sinja Kraus kratzt mit Platz 106 ebenfalls an dieser Marke. Und Lilli Tagger verbesserte sich nach ihrem sensationellen Finaleinzug beim WTA 250 in Jiujiang bereits auf Rang 152 der Weltrangliste. Im August 2025, vor ihrem Finaleinzug beim Ladies Open Amstetten, lag die 17-jährige Osttirolerin noch auf Platz 519. Upgrade möglich Gleichzeitig denken Dappers und seine Partner Thorsten Liebich und Andrea Dreger über eine Aufwertung des Turniers nach. Die bisherigen Gespräche mit Sponsoren und Medienpartnern würden gut verlaufen, sagt Dappers.

Das große Ziel bleibe aber: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger sollen auch 2026 vor heimischem Publikum antreten können. Die nächsthöheren Kategorien wären ein ITF W100 (Preisgeld 100.000 US-Dollar) oder ein WTA 125-Event (Preisgeld 115.000 US-Dollar). Nach den Upper Austria Ladies Linz (WTA 500) waren die Ladies Open in Amstetten – gemeinsam mit dem ITF W75 in Wien – das zweitwichtigste Damenturnier Österreichs.