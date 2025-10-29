Im Sog von Tagger: Tolle Perspektiven im österreichischen Frauen-Tennis
Lilli Tagger ist bereits bei den Profis so richtig gelandet. Bei den Jiangxi Open in Jiujiang zog die 17-jährige Osttirolerin in das Viertelfinale ein. Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen gewann gegen die im Ranking als 89. klar besser als die Osttirolerin platzierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto nach 1:37 Stunden 6:4,6:2 und feierte ihren ersten Sieg über eine Top-100-Spielerin.
Doch auch danach drängen große Talente nach. Zum Beispiel die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher, die heuer beim W75-Turnier im Wiener Tennisclub LaVille ins Viertelfinale eingezogen ist. Sie zählt auch zu einem Trio, dass sich für den Junior Fed Cup qualifizierte. Pircher, die auch U16-Europameisterin ist, hebt am Donnerstag mit ihren Kolleginnen zum Finalturnier nach Chile ab. Bei einem solchen war Österreich schon lange nicht vertreten.
Mit von der Partie ist auch Kara Fronek. Die 15-jährige Wienerin beendete zuletzt das Junior Masters der besten U16-Spielerinnen weltweit auf Rang 5. Dritte Juniorin im Bunde in Chile ist Lea Haider-Maurer, Nichte des ehemaligen Profis Andreas Haider-Maurer.
