Im Sog von Tagger: Tolle Perspektiven im österreichischen Frauen-Tennis

Lilli Tagger ist bereits bei den Profis so richtig gelandet. Bei den Jiangxi Open in Jiujiang zog die 17-jährige Osttirolerin in das Viertelfinale ein. Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen gewann gegen die im Ranking als 89. klar besser als die Osttirolerin platzierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto nach 1:37 Stunden 6:4,6:2 und feierte ihren ersten Sieg über eine Top-100-Spielerin.

Doch auch danach drängen große Talente nach. Zum Beispiel die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher, die heuer beim W75-Turnier im Wiener Tennisclub LaVille ins Viertelfinale eingezogen ist. Sie zählt auch zu einem Trio, dass sich für den Junior Fed Cup qualifizierte. Pircher, die auch U16-Europameisterin ist, hebt am Donnerstag mit ihren Kolleginnen zum Finalturnier nach Chile ab. Bei einem solchen war Österreich schon lange nicht vertreten.