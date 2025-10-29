Tennis

Im Sog von Tagger: Tolle Perspektiven im österreichischen Frauen-Tennis

Tagger spielt groß auf - andere ÖTV-Damen ebenso
Die 17-jährige Lilli Tagger gewann in China ihre ersten beiden Matches auf der WTA-Tour. Aber auch bei den noch jüngeren Jahrgängen gibt es Erfolge.
Von Harald Ottawa
29.10.25, 12:10
Lilli Tagger ist bereits bei den Profis so richtig gelandet. Bei den Jiangxi Open in Jiujiang zog die 17-jährige Osttirolerin in das Viertelfinale ein. Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen gewann gegen die im Ranking als 89. klar besser als die Osttirolerin platzierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto nach 1:37 Stunden 6:4,6:2 und feierte ihren ersten Sieg über eine Top-100-Spielerin. 

Tennis-Jungstar Lilli Tagger feiert bislang größten Sieg ihrer Karriere

Doch  auch danach drängen große Talente nach. Zum Beispiel die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher, die heuer beim W75-Turnier im Wiener Tennisclub LaVille ins Viertelfinale eingezogen ist. Sie zählt auch zu einem Trio, dass sich für den Junior Fed Cup qualifizierte. Pircher, die auch U16-Europameisterin ist, hebt am Donnerstag mit ihren Kolleginnen zum Finalturnier nach Chile ab. Bei einem solchen war Österreich schon lange nicht vertreten. 

Tennis-Überraschung: Österreich hat eine Europameisterin

Mit von der Partie ist auch Kara Fronek. Die 15-jährige Wienerin beendete zuletzt das Junior Masters der besten U16-Spielerinnen weltweit auf Rang 5. Dritte Juniorin im Bunde in Chile ist Lea Haider-Maurer, Nichte des ehemaligen Profis Andreas Haider-Maurer. 

