Tennis-Jungstar Lilli Tagger feiert bislang größten Sieg ihrer Karriere
Die 17-Jährige feierte ihren ersten Sieg auf WTA-250er-Ebene. Und das ziemlich locker.
Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger hat bei den Jiangxi Open in Jiujiang zum Auftakt die Chinesin Zhu Chenting auf Hartplatz locker mit 6:2,6:1 besiegt. Für die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen war es der erste Erfolg auf WTA-250er-Ebene.
Im Achtelfinale trifft die Wildcard-Spielerin nun auf Elisabetta Cocciaretto. Die 24-jährige Italienerin liegt im WTA-Ranking auf Position 89, die Osttirolerin Tagger auf 235.
