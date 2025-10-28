Tennis

Tennis-Jungstar Lilli Tagger feiert bislang größten Sieg ihrer Karriere

Die Tennisspielerin Lilli Tagger
Die 17-Jährige feierte ihren ersten Sieg auf WTA-250er-Ebene. Und das ziemlich locker.
28.10.25, 11:42
Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger hat bei den Jiangxi Open in Jiujiang zum Auftakt die Chinesin Zhu Chenting auf Hartplatz locker mit 6:2,6:1 besiegt. Für die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen war es der erste Erfolg auf WTA-250er-Ebene.

Triumph in Paris: Lilli Tagger schreibt rot-weiß-rote Tennisgeschichte

Im Achtelfinale trifft die Wildcard-Spielerin nun auf Elisabetta Cocciaretto. Die 24-jährige Italienerin liegt im WTA-Ranking auf Position 89, die Osttirolerin Tagger auf 235.

