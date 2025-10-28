Tennis-Jungstar Lilli Tagger feiert bislang größten Sieg ihrer Karriere

Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger hat bei den Jiangxi Open in Jiujiang zum Auftakt die Chinesin Zhu Chenting auf Hartplatz locker mit 6:2,6:1 besiegt. Für die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen war es der erste Erfolg auf WTA-250er-Ebene.