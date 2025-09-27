Tennis

Tennis-Überraschung: Österreich hat eine Europameisterin

Top-Sensation: Die erst 15-jährige Anna Pircher.
Die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher holte sich in Parma den EM-Titel der U16.
Von Harald Ottawa
27.09.25, 14:23
Heuer  gab es schon die ersten WTA-Punkte und Anna Pircher ist weiterhin eine ganz große Zukunftsempfehlung.  Seit Samstag ist die 15-Jährige auch Europameisterin. 

Österreichs nächste Hoffnung: Eine 15-Jährige ist die Sensation von Wien

Im Finale der U16-EM  in Parma spielte die Tirolerin gegen Antonia Stoyanov aus den Niederlanden und siegte 7:5 und 6:1. Es ist ein weiterer Triumph für die 15-Jährige in diesem Jahr. Sie fuhr bereits zwei Siege bei hochkarätigen Turnieren der ITF Juniors Tour ein.

