Tennis-Überraschung: Österreich hat eine Europameisterin
Die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher holte sich in Parma den EM-Titel der U16.
Heuer gab es schon die ersten WTA-Punkte und Anna Pircher ist weiterhin eine ganz große Zukunftsempfehlung. Seit Samstag ist die 15-Jährige auch Europameisterin.
Im Finale der U16-EM in Parma spielte die Tirolerin gegen Antonia Stoyanov aus den Niederlanden und siegte 7:5 und 6:1. Es ist ein weiterer Triumph für die 15-Jährige in diesem Jahr. Sie fuhr bereits zwei Siege bei hochkarätigen Turnieren der ITF Juniors Tour ein.
Kommentare