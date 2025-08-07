Beim Ladies Open Amstetten dreht sich die Filzkugel seit Montag um eine Person. Lilli Tagger , die French-Open-Siegerin bei den Junioren, ist der Star des ITF-Turniers.

Und die Leute kommen auch. Weniger Freude haben vielleicht die etablierten Österreicherinnen. Weil der Regen das Programm etwas durcheinanderwirbelte, musste Österreichs tatsächliche Nummer eins Julia Grabher, vor ihrer Verletzungspause immerhin auf dem Sprung in die Top 50, am Dienstag auf einen Nebencourt ausweichen – die 17-jährige Tagger durfte auf den Centercourt. Gewonnen haben dann beide Damen, die von Günter Bresnik trainierte Grabher schaffte dann zudem am Mittwoch den Einzug in das Viertelfinale (alle Spiele werden live auf sportlandnoe.tv übertragen), Tagger folgte gestern mit einem 6:2, 6:2 über die höher platzierte Serbin Teodora Kostovic nach.

Das Turnier blüht aber auch sonst auf. Der Internationale Tennisverband gab nach einer überaus gelungenen Premierenveranstaltung im Vorjahr dem W75-Turnier sogar einen besseren Termin. Durch die Vorverlegung um eine Woche wird ein größerer Abstand zu den US Open garantiert. Auch deshalb war Österreichs Elite am Start, das Achtelfinal-Match von Sinja Kraus war für Donnerstagabend angesetzt.

Wenn man an Österreichs Nachwuchs denkt, darf man aber auch nicht auf Ekaterina Perelygina vergessen. Die 18-Jährige kam bis ins Achtelfinale und vergab beim 6:2, 5:7, 6:7 gegen die Inderin Riya Bhatia einen Matchball.