Neos gehen mit Indra Collini in die Landtagswahl

Die Neos werden mit Indra Collini in die Landtagswahl – plangemäß Anfang 2023 – in Niederösterreich gehen. Nach Bestätigung durch den Bundes- und Landesvorstand wurde die Neos-Landessprecherin am Samstag bei der Mitgliederversammlung in Baden mit 88 Prozent Zustimmung zur Spitzenkandidatin gewählt.

Ein Ziel für sie sei mit Blick auf die anstehende Landtagswahl das weitere Wachstum der Partei und Klubstatus. Inhaltlich seien die Neos in Niederösterreich der Garant für saubere Politik, so Collini. „Die alte Politik des Packelns und Postenschacherns gehört endlich in die Schranken gewiesen – und das schaffen wir mit mehr Transparenz, mehr Kontrolle und mehr Geld für Zukunftsprojekte statt für Parteien. Mir ist es aber auch ein großes Anliegen, jene Menschen wieder zurück an die Wahlurne zu holen, die aufgrund der vielen Korruptionsfälle den Glauben an die Politik verloren haben“, so Collini.

Ihr Wahlziel für die Neos sei Klubstatus sowie ein Ende der absoluten Mehrheit der ÖVP. „Wir wollen, dass Niederösterreich im Bildungswesen oder bei der Transparenz endlich große Schritte geht. Das ist nur möglich, wenn die ÖVP die absolute Mehrheit verliert.“

Auf den weiteren Listenplätzen folgen der Badener Landtagsabgeordnete Helmut Hofer-Gruber, der Perchtoldsdorfer Gemeinderat Christoph Müller und Landtagsabgeordnete Edith Kollermann aus Breitenfurt.

Neos-Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger gratulierte den Kandidatinnen und Kandidaten und zeigte sich über die Wahl Collinis zur Spitzenkandidatin erfreut. „Indra Collini hat in den vergangenen Jahren bewiesen, wie sehr Niederösterreich mit Neos eine echte kritisch-konstruktive Oppositionskraft braucht.“