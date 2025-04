Natur und Wildbret: Zweite Auflage der "Apropos Jagd" in Wr. Neustadt

Niederösterreich ist ein Bundesland mit über 37.000 Jägerinnen und Jägern. Bereits 11,1 Prozent der Mitglieder sind weiblich, was einen neuen Rekord bedeutet. "Das Handwerk Jagd erfreut sich weiterhin eines regen Zulaufs und wird damit jünger und weiblicher. Gemessen an den Jagdprüfungen werden sich diese Trends in den nächsten Jahren fortsetzen, denn zirka ein Viertel der Absolventen sind weiblich“, erklärt Landesjägermeister Josef Pröll.

Dass jagdliches Handwerk und das Naturerlebnis selbst hoch im Kurs stehen, merkt man besonders am Messegeschehen. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr feiert die "Apropos Jagd“-Messe in der Arena Nova in Wiener Neustadt von 25. bis 27. April ihre zweite Auflage (www.arenanova.com).