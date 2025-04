1,4 Milliarden Euro: Kosten für Klinik-Neubau in Wiener Neustadt explodieren

Die geplante Universitätsklinik Wiener Neustadt ist das erste umfassende Großprojekt aus dem neuen Gesundheitsplan, der erst vor wenigen Wochen präsentiert worden ist. In dem Antrag für den Neubau, der am 30. April vom Landtag genehmigt werden soll, sind jetzt alle bisherigen Beschlüsse zum Wiener Neustädter Spital zusammengefasst.

Zentrale Versorgung

Laut dem Gesundheitsplan muss das Krankenhaus in der Zukunft eine zentrale Versorgungsfunktion in der Osthälfte des Landes erfüllen. Ähnlich dem Universitätsklinikum in St. Pölten.