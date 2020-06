Nahaufnahme: Weißer Sessel geht auf Reisen

Im vergangenen Jänner hat Georg Walter das Projekt gestartet. Mit seinen Fotos will er das "Normale", genauso wie das "Spezielle" einfangen, die Geschichte genauso wie den Zeitgeist. "Die meisten Menschen legen Wert auf Tradition. Ich will Geschichten erzählen, wo beides drin ist, Tradition und Zeitgeist." Für eine "Nahaufnahme" fährt Georg Walter nicht mehr als 25 Kilometer von seinem Wohnort Langschlag (bei Lugendorf). "Nach Wien fahr ich dafür logischerweise nicht", erklärt Walter das Projekt.

Samt IKEA-Sessel war Georg Walter deshal schon in der Ysperklamm, im Obstgarten in der Zwettler Propstei, auf dem Kindermaskenball in Grafenschlag, oder in Pipeline-Rohren: "Die meisten Bilder habe ich im Kopf. Und ich brauche nur ein Bild."

Nach Aufträgen arbeitet er für die "Nahaufnahme" nicht, Georg Walter will Waldviertler Geschichten einfangen. "Jedes Bild erzählt seine eigene. Der weiße Sessel ist das bindende Element. Das Humoristische." Durch das Projekt hat Walter auch seine Heimat neu kennengelernt. "Für mich ist es spannend, dass ich Sachen entdecke, die ich zuletzt in der Volksschulzeit gesehen habe." Wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein Fotoprojekt mit einem gewöhnlichen weißen Sessel zu starten? "Wir sind im Waldviertel daheim, da musst" dich selber beschäftigen", sagt er augenzwinkernd.

