Nadelöhr Ostautobahn

Sie gilt als gefährliches „ Nadelöhr“, die A 4 im Raum Bruck/ Leitha. Letzte Woche krachte es gleich drei Mal. Drei Unfälle, an denen die Einsatzkräfte ausrücken mussten, um Verletzte zu retten und Fahrzeuge zu bergen. „Ich habe ein Drittel meiner Arbeitszeit dort verbracht“, berichtet Brucks Feuerwehrkommandant Claus Wimmer. „Es ist eine enorme Belastung für alle Beteiligten.“

Seit Jahren fordern die lokale Politik sowie die Einsatzorganisationen einen dreispurigen Ausbau der A 4 auch über den Flughafen Wien-Schwechat hinaus bis zum Knoten Bruck. Bis jetzt hat die Asfinag immer abgewunken.

„Die A 4 ist extrem überlastet. Wir sprechen von Unfallhäufigkeiten, die am Rande des Erträglichen sind“, berichtet Richard Hemmer, Bürgermeister von Bruck an der Leitha. Er hat mitgezählt: Vergangenen August und September gab es auf der A 4 insgesamt 50 Einsätze. Das belaste nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch die Geräte. „Wir haben in den vergangenen Jahren Gerätschaften und Fahrzeuge um knapp zwei Millionen Euro anschaffen müssen“, macht Hemmer seinem Ärger Luft. Die Ausgleichszahlungen der Asfinag seien viel zu wenig. Auch Fischamends Bürgermeister Thomas Ram hofft auf einen weiteren Ausbau: „Unsere Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Wir haben sogar schon Leiberl mit der Aufschrift Betriebsfeuerwehr A 4 drucken lassen“, versucht er es mit Humor.