Nackter bei brennendem Pkw: Spur führt ins Drogenmilieu

Die Spur führt ins Drogenmilieu. Das ist auch der Grund, weshalb die Suchtgiftermittler des NÖ Landeskriminalamtes den mysteriösen Fall um das abgefackelte Auto und den nackten und verletzten Mann in einem Waldstück bei Gablitz (Bezirk St. Pölten) übernommen haben.

➤ Mehr lesen: Halbnackter Mann lag neben ausgebranntem Fahrzeug

Wie berichtet, stand Montag kurz nach 6 Uhr früh ein Pkw in dem Waldstück bei der Laabacher Weinschenke lichterloh in Flammen. Der Feuerwehr lief bei den Löscharbeiten ein nackter Mann mit mehreren Schnittwunden in die Arme. Das brennende Auto war sein Firmenwagen. Er war desorientiert und machte einen wirren Eindruck.