Nachts im Museum: Eintritt in 117 Häuser in ganz NÖ

Weitere Highlights sind das Virtulleum in Tulln, das analoge und digitale Einblicke in die Stadtgeschichte gewährt, der Salon Krenek in Krems oder das Haus der Wildnis in Lunz am See. Auch die Hermannshöhle in Kirchberg/Wechsel ist einen Besuch wert. Neben einer Führung bei Kerzenlicht dreht sich das Programm um Fledermäuse. Im nusseum in Krummnußbaum können wiederum 1.600 Nussknacker aus aller Welt bestaunt werden.

Das Besondere an der Langen Nacht der Museen: Alle Einrichtungen können mit einem – regulären – Ticket (15 Euro) besucht werden. Mit einem regionalen Ticket (6 Euro) gibt es Zutritt zu kleineren Sammlungen.

Zentraler Ausgangspunkt für Besucher ist der „Treffpunkt Museum“ am Rathausplatz in St. Pölten und bei der Landesgalerie Niederösterreich in Krems. Dort starten die Bus- und Fußrouten. Tickets gibt es unter tickets.ORF.at oder bei den teilnehmenden Museen.