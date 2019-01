Nachhaltige Kernspaltung bei Kirsche, Marille und Co.

„Die Weichkerne verkaufen wir dann weiter, sie haben wertvolle Inhaltsstoffe und werden in der Lebensmittel- sowie in der Kosmetikindustrie verwendet. Die Kerne enthalten ungesättigte Fettsäuren, die sehr gesund sind. Das Innere eines Zwetschkenkerns hat zum Beispiel 72 Prozent Proteine, das ist ein vielfaches von einer Nuss“, sagt der 24-jährige Michael Beitl. Kern-Tec holt die Kerne von den Obstbauern und -verarbeitern, trocknet und spaltet sie. Jeder, der eine Tonne hat, kann sich melden. Übrig bleibt nichts, auch die Schale kann verwendet werden: „Sie eignet sich als Strahlmittel in der Oberflächenindustrie, weil sie so einen enorm hohen Härtegrad hat. Genau diese Eigenschaft macht auch die Trennung von Samen und Schale so schwierig, weshalb der Rohstoff in Österreich bisher ungenutzt geblieben ist“, sagt der Jungunternehmer.