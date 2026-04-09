Nachbarschaftshilfe im Waldviertel: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Ein starkes Zeichen gegen Einsamkeit und für gemeinsames Schaffen setzten vor einigen Monaten 31 Gemeinden aus dem Waldviertel. Mit dem Zusammenschluss zu dem ehrenamtlichen Verein "NachbarschaftsKultur im Waldviertel" wollen die Gemeinden Nachbarschaftshilfe über Gemeindegrenzen hinweg koordinieren.

Im Stadtsaal Groß Siegharts trafen sich Ehrenamtliche, die Bürgermeister der fünf Teilnehmerbezirke und Landeshauptfrau Johanna Mikl–Leitner am Donnerstag zum gemeinsamen Frühstück.

Soziale Nähe im Alltag "Nachbarschaftskultur ist viel mehr als Nachbar zu sein. Das heißt gelebte soziale Nähe im Alltag", sagt Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Zuge des Treffens. Einsamkeit sei zu einer stillen Volkskrankheit geworden, die alle betreffe. Das Gegenbeispiel von Einsamkeit – nämlich Geselligkeit, habe der Verein, ihrer Meinung nach, mit dem Zusammenschluss erreicht.