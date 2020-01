Nach Wahlschlappe stehen in SPÖ Amstetten Veränderungen an

Die Wahlniederlage mit dem Verlust des Bürgermeisteranspruchs bleibt in der SPÖ Amstetten nicht ohne personelle Konsequenzen. In Postings im Internet und auch in einer offiziellen Aussendung der SPÖ werden diese bereits angekündigt und ein Neustart in Aussicht gestellt.

Dass die seit 2011 amtierende Bürgermeisterin Ursula Puchebner in der nächste Periode an vorderer Stelle für die Sozialdemokraten agiert, ist nicht mehr zu erwarten. Puchebner schaffte bei der Wahl zudem nur 413 Vorzugsstimmen, während ihr ÖVP-Konkurrent Christian Haberhauer 1427 persönliche Stimmen holte. Puchebner meldete sich Dienstag über eine SPÖ-Aussendung zu Wort: „Das Ergebnis ist mehr als schmerzlich und als Spitzenkandidatin übernehme ich dafür die volle Verantwortung“. Die Sozialdemokratie müsse sich nach erfolgter Analyse „neu ausrichten“ um „das Team neu zu formen“, kündigte sie an.