Nach dem Raubüberfall auf eine Juwelierin am vergangenen Freitag in Seitenstetten wendet sich die Polizei nun auch die Bevölkerung und bittet um Unterstützung. Ersucht wird um Hinweise zu zwei bis drei Unbekannten, die in der Seitenstettner Bahnhofstraße die Unternehmerin am späteren Nachmittag niederschlugen und mit Uhren und Schmuck flüchteten.

Noch immer ist nicht geklärt, ob zwei oder drei Kriminelle an der Tat beteiligt waren. Gegen 15.45 Uhr sollen sie das Juweliergeschäft in Seitenstetten, Bezirk Amstetten, betreten haben und sich in englischer Sprache bei der Inhaberin nach Uhren erkundigt haben. Als sie vom Verkaufspult vortrat, verspürte sie plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Kopf und wurde von den Tätern zu Boden gerissen.