Große Hilfsaktion nach Todes-Crash mit Zug

Allerdings muss demnächst auch geklärt werden, wem die Obsorge für die drei minderjährigen Kinder zugesprochen wird. "Die Großeltern sind bereit, die beiden Mädchen und den Buben zu sich zu nehmen, wenn das Jugendamt nichts dagegen hat", sagt Bürgermeister Christoph Trampler im KURIER-Gespräch.

Der 26-jährige Patrick Z., der mit dem mit acht Personen besetzten Minivan den Bahnübergang überqueren wollte, war der leibliche Vater von drei Kindern. Die anderen drei hatte er adoptiert, sie stammten von seinem Bruder. Z.s Seat war Freitagabend von einem Zug der Erlauftal-Bahn gerammt und fast 100 Meter mitgeschleift worden. Er und seine Lebensgefährtin Anita P., 32, sowie zwei Buben (sieben und acht) und ein Mädchen (elf) waren auf der Stelle tot. Laut Polizei hatte Z. vor dem Bahnübergang nicht angehalten.

Am Freitag ab 13.30 Uhr werden die fünf Todesopfer nach einem Requiem in der Pfarrkirche beerdigt. Für die drei hinterbliebenen Kinder wurde nun ein Spendenkonto eingerichtet, um ihre Zukunft abzusichern. Wer Spenden will, soll sich an die örtlichen Banken wenden, heißt es.