Nach SCS-Einbruch: Weiteres ausgebranntes Auto sichergestellt

Bisher Unbekannte waren am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem BMW in die Auslage eines Juweliergeschäfts in dem Einkaufszentrum vor den Toren Wiens gekracht, nachdem sie über einen Lieferanteneingang in den Shopping-Tempel gelangt waren. Das Auto zündeten sie an. Der Coup dauerte nach Polizeiangaben nur wenige Minuten.