Nach Panne in Westbahn „gefangen“

Nach der Rücknahme der Raucher-Erlaubnis in ihren Waggons ist die neue Westbahn ( Westbahn Management GmbH) auch vor weiteren Pannen nicht gefeit. So wurden nach einem Gebrechen in Niederösterreich Passagiere eine Stunde am Verlassen des Zuges gehindert, obwohl dieser in einem Bahnhof stand.

„Eigentlich kann man das als Freiheitsentzug bezeichnen. Einige Ungereimtheiten wird die Westbahn noch aufarbeiten müssen“, fordert Pendler Franz W. aus Amstetten. Auf der Heimfahrt von St. Pölten hatte der Angestellte in einem Westbahnzug ein skurriles Erlebnis. Dem gut gefüllten Abendzug vor dem Dreikönigstag entschwanden gegen 18.45 Uhr vor Ybbs die Lebensgeister. Die Garnitur rollte gerade noch in den Bahnhof ein. Eine Lautsprecherstimme klärte über eine Betriebsstörung auf.