Nach Malheur mit Wackelstein: Experten raten zur Kontrolle

Maximilian Igelsböck, der Bürgermeister in Groß Gerungs, ist froh, dass der Wanderer keinen Kratzer abbekommen hat. "Der Wackelstein ist zwar jetzt Geschichte. Aber wir werden wieder ein Alternativ-Angebot finden", sagt Igelsböck, der sich Gedanken zur Haftungsfrage macht. Sobald die Gemeinde etwa einen Wackelstein touristisch nutzt, müsse sie für Sicherheit sorgen, heißt es. Allgemein lässt sich das aber nicht klären. Auch der Grundbesitzer könnte dafür belangt werden.

Um das Haftungsrisiko klein zu halten, rät Johann Zehetgruber, Ziviltechniker aus Zwettl, zu einer jährlichen Überprüfung der touristisch genutzten Naturattraktionen. Diese könne die Gemeinde selbst durchführen. "Es ist sinnvoll zwei bis drei starke Arbeiter vor der Saison loszuschicken und die Wackelsteine, ohne sich zu gefährden, in eine größere Schwingung zu versetzen. So sieht man, ob eine Gefahr besteht." Veränderungen seien via Digitalkamera und Niederschrift zu dokumentieren. "So ist im Problemfall belegbar, dass die Gemeinde sorgfältig war", sagt Zehentgruber.