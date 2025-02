Nach Koza-Rücktritt in Vösendorf: Ehemalige ÖVP-Mandatare packen aus

Nach einem Bericht des KURIER über diese Wende am Donnerstag ging Koza in die Offensive: Er räumte ein, "Fehler gemacht" und "Grenzen überschritten" zu haben. "Ich wollte mich in eine Opferrolle bringen, in der Hoffnung, dass die persönlichen Angriffe damit endlich aufhören", gab er zu. "Aus diesem Grund bin ich zu dem Entschluss gelangt, dass ich mir professionelle Hilfe suchen und daher mein Bürgermeisteramt zurücklegen werde."

Gemeinderat wählt Nachfolger

Sobald dieser Rücktritt offiziell am Gemeindeamt bekanntgegeben wurde, übernimmt Vizebürgermeisterin Birgit Petross ("Liste Miteinander Bürgermeister Hannes Koza") die Amtsgeschäfte. Vom Gemeinderat, in dem die Liste über die absolute Mehrheit verfügt, ist dann ein neuer Bürgermeister zu wählen.