Nach jahrelangem Warten: EVN-Windpark Gnadendorf-Stronsdorf ist genehmigt

Das am längsten dauernde Windkraft-Genehmigungsprojekt Österreichs in Gnadendorf-Stronsdorf (Bezirk Mistelbach) ist nun nach acht Jahren zu einem Ende gekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Einsprüche der Windkraftgegner abgewiesen und damit dem Windkraftprojekt grünes Licht erteilt, wie die EVN in einer Aussendung informiert.