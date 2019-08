Frequency Festival: Mit Drohnen gegen Müllberge

Ölsperre

Am Donnerstag kam Frequency-Chef Harry Jenner persönlich in den Süden der Landeshauptstadt, um das Areal mit Journalisten zu begehen. "Wir hatten wie auch in der Vergangenheit schon zehn Tage Zeit, um das Gelände zu säubern. Meistens sind wir aber schon einige Tage früher fertig", berichtet Jenner. Der Putztrupp, der mehr als 100 Menschen umfasst, habe einmal mehr besonders gute Arbeit geleistet, betont der Veranstalter. "Schon bei der ersten Abnahme durch die Stadt war klar, dass es keiner Nachreinigung mehr bedarf."