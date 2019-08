Frequency in St. Pölten: „Geil, weil einfach alles wurscht ist“

Zurück am Campingplatz: Weil das Grillen auf dem riesigen Areal verboten ist, steuern viele die Snack-Standeln an. Zudem gibt es einen eigenen Supermarkt, bezahlt wird per Chip. „Bei uns ist immer viel los“, erzählt ein Verkäufer. Markus aus der Steiermark hat es sich derweil vor seinem Zelt gemütlich gemacht, seine Füße liegen lässig auf einer Box, die harte Beats wummert. „Wenn es gut geht, schaue ich mir vielleicht vier bis fünf Konzerte an. Die echte Party spielt sich sowieso am Campingplatz an.“ Der süßliche Geruch, der ihn umgibt, stamme übrigens von Kräuterzigaretten, behauptet der 25-Jährige. „Magst einmal probieren?“, fragt er.

Es ist also angerichtet in St. Pölten: Weil auch das Wetter gut sein soll, steht einer Dauer-Party bis Samstag nichts mehr im Wege.