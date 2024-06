Nach Felssturz auf B33 in der Wachau: Fährbetrieb verzögert sich

Nach dem Felssturz Anfang Juni in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) verzögert sich der angekündigte Fährbetrieb. Die B33 und der Donauradweg bleiben in dem Abschnitt gesperrt. Die Ausweichroute soll nun statt mit Ferienbeginn rund um den 22. Juli starten. Bis dahin wird laut Aussendung ab Freitag ein Bustransfer für Radler eingerichtet. Zusätzlich wird die DDSG Blue Danube Schifffahrt ab Freitag die Anlegestelle in Aggsbach-Dorf einmal täglich in beide Richtungen anfahren.