Massiver Felssturz in NÖ: Linienbus konnte rechtzeitig gestoppt werden

Haarscharf an der Katastrophe vorbei. So kann man die Auswirkungen des massiven Felssturzes bezeichnen, der am Montag die stark befahrene Aggsteiner Straße (B33) im Bezirk Melk unter sich begrub.

Ein Video zeigt, wie ein Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes in letzter Sekunden vor den riesigen Gesteinsbrocken flüchten konnte, eine Radfahrerin erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.