Nach Doppelmord: Polizei hat „nicht die geringste Spur“

Im Zusammenhang mit dem Verbrechen waren bei den Ermittlern bis Mittwochabend etwa zehn Hinweise „allgemeiner Art“ eingegangen, aber bislang keine konkrete Spur. Die Erhebungen im Umfeld der Opfer gingen weiter, ebenso Befragungen in Tatortnähe, so Etz. Das Haus ist in einem desolaten Zustand. Das Verbrechen dürfte sich bereits am Montagnachmittag oder -abend zugetragen haben.

Die Befragung des Sohnes, der seine toten Eltern am Dienstagvormittag gefunden hatte, habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Der 50-Jährige gab laut Etz sogar an, er wolle genau überprüft werden, um nicht in irgendeinen Verdacht zu geraten. Sein Bruder lebt im Ausland, vermutlich in Frankreich und sei derzeit nicht erreichbar.

Mit Suchhunden durchkämmten Polizisten Haus und Hof sowie die nähere Umgebung des Hauses nach Gegenständen, die der oder die Täter vielleicht verloren haben könnten.

Sorgen bereitet den Kriminalisten zudem der Umstand, dass der Tatort in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes der Linie Wien – Bratislava liegt. Der oder die Täter könnten sich nach dem Mord unauffällig ins Ausland abgesetzt haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Vor allem Zugreisende könnten vielleicht interessante Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 059133/30333 sowie an jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.