Nach Brandkatastrophe: Station im Krankenhaus Mödling wiedereröffnet

Die bei einem verheerenden Brand in der Nacht auf den 30. Mai 2023 schwer in Mitleidenschaft gezogene Station für Innere Medizin im Landesklinikum Mödling wird schrittweise wieder geöffnet. Der Patientenbetrieb konnte nach einer grundlegenden Sanierung am Montag zumindest teilweise wieder aufgenommen werden.

27 von 42 Betten verfügbar

Vorerst seien die ersten 27 von insgesamt 42 Betten verfügbar, gab Markus Zemanek, kaufmännischer Direktor des Krankenhauses, am Mittwoch bekannt. „Auf der Station werden ab sofort wieder Patientinnen und Patienten des Fachbereichs Innere Medizin stationär betreut“, bestätigten die ärztliche Direktorin Claudia Herbst und der stellvertretende Pflegedirektor Stefan Gruber-Traint.