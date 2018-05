Nach Bluttat in Asylunterkunft: Mehr Geld für Betreuung

„Das, was passiert ist, war absehbar“, sagt eine Helferin (Name der Redaktion bekannt), die die Flüchtlinge in der Unterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf (NÖ) betreut. Nach der Bluttat, bei der ein 25-Jähriger aus Nigeria einen Mitbewohner getötet haben soll, werden immer mehr Details bekannt. So soll Terry A. Ende 2017 wegen religiöser Wahnvorstellungen auf einer Psychiatrie untergebracht gewesen sein. Im Februar wurde er nach einer gutachterlichen Einschätzung nach St. Gabriel verlegt.

Dass es in Österreich massive Mängel bei der Versorgung psychisch kranker Asylwerber gibt, ist bekannt. Schon 2016 – nach dem Fall Brunnenmarkt, bei dem ein psychisch Kranker aus Kenia in Wien eine Frau erschlagen hatte – schrien Mitarbeiter in St. Gabriel und auch Volksanwalt Günther Kräuter auf. Finanzierung und Personal seien nicht ausreichend (siehe Interview unten). Geändert soll sich bis zu dem Mord nichts haben. Am Freitag soll nun eine Krisensitzung mit Experten des Landes Niederösterreich und Vertretern der Einrichtung stattfinden, erklärt Landesrat Gottfried Waldhäusl. „Unter meinem Vorgänger wurde um mehr Geld angesucht, das in keinster Weise erledigt worden ist.“ Waldhäusl bot 50.000 bis 70.000 Euro an Sonderunterstützung an. Der genaue Finanzbedarf werde erhoben.