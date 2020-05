Nach Banküberfall in „purem Luxus gelebt“

Das Motiv eines Bankräubers ist ja eigentlich immer dasselbe: Geldnot. Auch Lukas K. war pleite, der Vermieter schmiss ihn auf die Straße. Die Alimente für sein Kind konnte er ebenfalls nicht mehr begleichen. Im Drogenrausch kam er Anfang Februar 2013 auf die Idee, ein Geldinstitut zu überfallen. Er wählte dafür die Bank Austria in Mauerbach, Bezirk Wien-Umgebung, aus. Im Auto sitzend wartete er am 4. Februar auf eine günstige Gelegenheit, in die Bank zu stürmen. „Doch mein Mandant hatte die Hosen voll“, erzählte Rechtsanwalt Werner Tomanek beim Prozess am Landesgericht St. Pölten. Auch die nahe Polizeiinspektion schreckte K. ab, und er verschob den Coup.

Am 13. Februar kehrte er wieder nach Mauerbach zurück und nahm dieses Mal die örtliche Raika ins Visier. Er wartet auf eine günstige Gelegenheit und stürmte mit einer Softgun bewaffnet in das Geldinstitut. Dabei bedrohte er eine Angestellte, stopfte Geld in ein Sackerl und flüchtete.