Ende 2016 sind die Verhandlungen für eine bundeseinheitliche Regelung der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) gescheitert. Die Debatten um die verschiedenen Modelle, die in den einzelnen Bundesländern entwickelt wurden, reißen bis heute nicht ab. Zuletzt hat etwa der Rechnungshof eine österreichweite einheitliche Regelung gefordert.

Doch die scheint weiter nicht in Sicht. Besonders tiefe Einschnitte haben Niederösterreich, Oberösterreich und das Burgenland gesetzt. Pro Familie wurde die Mindestsicherung mit rund 1500 Euro gedeckelt. Vollen Leistungsanspruch gibt es erst nach mehreren Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich. Das nö. Landesverwaltungsgericht will diese beiden Regelungen, wie berichtet, nun vom Verfassungsgerichtshof überprüfen lassen. "Der Verfassungsgerichtshof hat unser Gesetz bereits einmal geprüft und für in Ordnung befunden. Nun erfolgt eben eine zweite Prüfung", heißt es lapidar aus der Landesverwaltung.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht das nahezu deckungsgleiche Modell in seinem Bundesland derzeit ebenfalls nicht in Frage gestellt: "Das oö. Landesverwaltungsgericht hat in einer Entscheidung Ende März bestätigt, dass es keine rechtlichen Bedenken bei Mindestsicherungsbestimmungen für subsidiär Schutzberechtigte gibt. Ich gehe daher davon aus, dass dies auch bei den anderen neuen oberösterreichischen Vorschriften für die BMS der Fall ist. "

Auf Deckelungen und Wartefristen haben die Landesregierungen der ÖVP-geführten und von den Grünen mitregierten Bundesländer im Westen Österreichs zwar verzichtet. Scharfe Kritik gab es aber etwa in Tirol von Sozialvereinen, weil die Höhe der übernommenen Wohnkosten gekürzt wurde.

Zuweisungen starten

Negativ bewertet wurde auch eine Regelung, die es dem Land ermöglicht, Beziehern der Mindestsicherung Wohnungen zuzuweisen. Bislang konnten anerkannte Flüchtlinge ihren Wohnort frei wählen. Sofern sie Mindestsicherungsbezieher sind, haben sie diese Freiheit seit 1. Juli nicht mehr. Das Land will an diesem Hebel offenbar kräftig ziehen.

Den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) sind bereits 200 Personen gemeldet, die nun freie Quartiere in Asylheimen beziehen müssen. Dabei lautete der Ansatz des Landes bislang, Flüchtlinge zwecks Integration möglichst rasch in Wohnungen unterzubringen. Doch die TSD sind angesichts der rückläufigen Zahl an Asylwerbern mit zahlreichen angemieteten, aber leer stehenden Unterkünften konfrontiert.