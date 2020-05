Mutter entführt Baby aus Spital

Drei Tage lang wurden die beiden fieberhaft gesucht, ehe sich die entscheidende Spur in Wien-Ottakring einstellte: Dort hatte die 27-Jährige mit ihrem entführten Baby in einer kleinen Wohnung von Bekannten Unterschlupf gefunden. In einer herzzerreißenden Szenen wurde ihr das Kind abgenommen und ins Landesklinikum St. Pölten zurück gebracht.



Folgen für die Mutter: Sie wurde auf freiem Fuß wegen Kindesentführung sowie Quälens oder Vernachlässigens unmündiger oder wehrloser Personen angezeigt. Aber was geschieht jetzt mit dem erst wenige Tage jungen Mädchen? "Wir versuchen in solchen Fällen, Kinder nicht in ein Heim zu bringen, sondern Pflegeeltern zu finden" erklärt der Jugendamt-Chef. Eine Lösung sei bereits in Sicht. Über eine Gruppe von potenziellen Pflegefamilien, die in NÖ für solche Akutfälle bereitstehe, habe man "besonders qualifizierte Leute gefunden, die bereit sind das Kind zu betreuen".



Ihnen sollte das Mädchen am Montag oder Dienstag übergeben werden. Karner: "Das ist vorerst für sechs Monate befristet. In dieser Zeit können wir abklären, wie es dann weiter geht."