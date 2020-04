Mutkampagne: „Gemma Mostviertel“

Den in diesen schwierigen Tagen oft zitierten Schulterschluss praktizieren nun auch die Leaderregionen Most- und Eisenstraße gemeinsam mit den kreativsten Marketingorganisationen der Region. In Rekordzeit wurde die Internetplattform „Gemma Mostviertel“ ins Leben gerufen und mit einem umfassenden digitalen Serviceprogramm ausgestattet. Ziel ist es, Unternehmen und Kunden aus dem Mostviertel zusammenzuführen und den internationalen Onlinekonzernen die Stirn zu bieten.

Mit Spannung wurde der Start der Internetseite www.gemma-mostviertel.at am gestrigen Mittwoch, punkt 13 Uhr, erwartet. Die Interessierten wurden schon zum Start mit einem bunten und vielfältigen digitalen Katalog überrascht. „Es soll Bewusstsein für das Angebot, das im Mostviertel vorhanden ist, geschaffen werden. Alle Branchen und Anbieter können die Plattform gratis nutzen“, sagt Maria Ettlinger, Geschäftsführerin der Region Moststraße. Sie, Stefan Hackl vom Verband Eisenstraße und Georg Trimmel vom Stadtmarketing Amstetten sind die Leitfiguren der Motivations- und Präsentationsplattform.