Mutige Zeugen stellten Räuber

Es waren filmreife Szenen, die sich am Mittwochabend in Kottingbrunn im Bezirk Baden, NÖ, abspielten. Zwei maskierte Räuber stürmten kurz nach 18 Uhr in den ADEG-Markt der Familie Haas und bedrohten die 65-jährige Marianne Haas an der Kasse mit vorgehaltenen Pistolen. "Ich habe schon kurz geglaubt, das war's jetzt", schildert die Seniorchefin.



Die Täter zwangen sie, die Kassa zu öffnen. Einer griff in die Lade und nahm die Geldscheine heraus. Danach flüchteten sie. Am Eingang liefen die Kriminellen beinahe Wolfgang Horne, 45, und dessen Schwiegersohn Michael Dillinger, 21, in die Arme. Die beiden blieben gerade mit ihrem Moped vor dem Geschäft stehen, als die Vermummten an ihnen vorbei liefen. Sie hefteten sich mit dem Mofa sofort an ihre Fersen. Mit dabei hatten sie eine große Heckenschere, die sie kurz zuvor in einem anderen Laden gekauft hatten: "An einer Kreuzung haben sich die Räuber getrennt. Wir sind dem nach, der die Beute hatte."