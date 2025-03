Mutig wie Pippi: "Müssen uns trauen, Dinge nicht perfekt zu machen"

Aufgewachsen in einer traditionellen Arbeiterfamilie in Oberdorf, Dornbirn, erlebte die ehemalige Aktivistin und Kämpferin für Minderheitenrechte schon in der Schule, was Gerechtigkeit – und Ungerechtigkeit bedeutet; als Arbeiterkinder neben jenen saßen, die mit dem Privatchauffeur gebracht wurden.

„Meine Mutter hat gesagt, alle Menschen sind gleich, das hat mich sehr geprägt“, erinnert sich Kräuter.

Schritt ins Ungewisse

Im traditionellen Umfeld durfte Sie sich ihren Beruf allerdings nicht selbst aussuchen. Studieren? Kam für ein Mädchen nicht infrage. Stattdessen absolvierte Kräuter eine kaufmännische Lehre und arbeitete als Zahnarzthelferin.