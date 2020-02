Muslimische Familie will vorerst nicht nach Weikendorf ziehen

Daraufhin hieß es, man werde einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss folgend alle Instanzen ausschöpfen und bis vors Höchstgericht gehen. (Der Gemeinderat bestand zu diesem Zeitpunkt aus ÖVP, SPÖ und FPÖ.) Dafür hätte man bis zum 30. Jänner Zeit gehabt, erklärt Jobst.

Allerdings habe sich bereits vor der nö. Gemeinderatswahl am 26. Jänner herauskristallisiert, dass man in dem Verfahren keine Parteienstellung mehr habe. "Der Gang vors Höchstgericht wäre also sinnlos. Genauso gut könnten wir das Geld in den Ofen schmeißen", so Jobst.