Museumseröffnung: Reise in die Computer-Steinzeit

Die Sammlerstücke habe er zum Teil auf dem Müll gefunden, manche waren kaputt, andere habe er in Foren „für Verrückte wie mich“ und auf Ebay ersteigert. Viele haben mittlerweile aber schon einen höheren Wert als neue PCs. Wegen der Publikumsfrequenz in seinem doch recht abgelegenen Museum macht sich Zahrl keine Sorgen: „Hier geht ein wirklich gut frequentierter Radweg vorbei, da werden schon einige neugierig sein.“ Geregelte Öffnungszeiten gibt es nicht, wenn jemand zu Hause ist, wird geöffnet. Um sicher zu gehen, ist eine Voranmeldung entweder telefonisch 02864/2846 oder via eMail an kontakt@kcm.or.at sinnvoll.

Der Eintritt in die museale Spielewelt ist kostenlos.