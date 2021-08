Was als Brandverdacht gemeldet worden war, stellte sich beim Eintreffen der Feuerwehr in Wieselburg als massiver Vollbrand dar. Gegen 2.20 Früh in der Nacht auf Dienstag wurden die Einsatzkräfte alarmiert und zum Wieselburger Bahnhof beordert. Dort stellte sich heraus, dass der an das Bahnhofsgebäude angebaute überdachte Müllsammelplatz in Flammen stand.

Löschschaum

Die Mannschaft des ersteintreffenden Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr Wieselburg startete sofort mit den Löscharbeiten. Hochdruck und Löschschaum wurden eingesetzt. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Bahnhofsgebäude verhindert werden. Die Feuerwehr stand mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.