Müllmann oder -frau für einen Tag

„Ich bin klein, mein Herz ist rein, ich möchte gern so froh wie die Müllmänner sein!“ Diesen Wunsch hat Reinhard Mey in seinem „Müllmänner Blues“ geäußert. Zumindest den Versuch könnte er inzwischen machen. Denn das Kremser Entsorgungsunternehmen Brantner bietet Interessierten neuerdings die Möglichkeit, einen Tag lang zum Müllmann oder zur Müllfrau zu werden und eine der Entsorgungsrouten mitzumachen. „Wir fahren in regelmäßigen Abständen mit dem Müllauto mit. Nach so einem schweißtreibenden Arbeitstag weiß man wieder, was Müllmänner und -frauen leisten“, sagt Geschäftsführer Georg Ketzler. So ist auch die Idee entstanden, Interessierte in den Alltag der Entsorgung schnuppern zu lassen.

