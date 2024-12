Mozarts Requiem: Stadttheater schafft es auf die große Bühne

Vor vollem Haus zelebrierte das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich Donnerstagabend im Stadttheater das berühmte Requiem - allerings in ganz besonderer Konstellation.

Es war am 14. Dezember 1793, als das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart im Wiener Neustädter Neukloster erstmals als Totenmesse aufgeführt wurde. Diese historische Besonderheit nahm man im neuen Wiener Neustädter Stadttheater zum Anlass, um dieses Stück Musikgeschichte völlig neu zu interpretieren.

Mozarts Todestag

Mozarts letztes Werk ist von vielen Mythen umrankt. Genau zum Todestag des großen Künstlers wird das Requiem daher von nun an am 5. Dezember jährlich im Stadttheater aufgeführt. Die Inszenierung findet unter wissenschaftlicher Begleitung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg statt. Die 1881 begründete Institution agiert bis heute als direkte Nachlassverwalterin der Familie Mozart und gilt mit seinen kostbaren Sammlungen an Originalen als das weltweit führende Kompetenz-Zentrum zu Mozarts Leben.