Motorsägenbande wieder unterwegs

Mit einem nicht mehr ganz unauffälligen Transportwagen müssen Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag im Raum Waidhofen an der Ybbs unterwegs gewesenen sein. Denn die Gangster räumten bei zwei Coups eine nicht unbeträchtliche Menge an Werkzeugen und Maschinen weg. Als einen von zwei Tatorten hatten sich die Kriminellen ein Sägewerk im Waidhofener Ortsteil Wirts ausgesucht. Irgendwann zwischen 23 Uhr und 5 Uhr Früh zwängten die Täter ein Garagentor auf und gelangten so in die Werkstatt des Sägewerks. Die dort vorgefundenen vier Motorsägen, dazu noch ein teurer Bohrhammer und zwei Winkelschleifer waren dann eine leichte Beute.

Im nahen Ortsteil Konradsheim dürfte der Bande dann von niemanden bemerkt der nächste Angriff gelungen sein. Ein unversperrtes Werkstättentor bescherte den Ganoven ein leichtes Spiel. Auch dort packten etliches Werkzeug ein. Drei Motrosägen und sonst nützliche Geräte, wie ein Schwingschleifer, eine Bürstmaschine, eine Schlagbohrmaschine oder ein Akku-Schrauberset wurden gestohlen. Die Polizei Waidhofen an der Ybbs (059133/ 3180-100) hofft nun auf zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.