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Niederösterreich

Motorradlenker bei Sturz auf B21 schwer verletzt

Biker touchierte Randstein und kam zu Sturz. Rettungshubschrauber "Christophorus 9" flog den 66-Jährigen ins Universitätsklinikum St. Pölten.
07.06.2026, 13:47

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Ein weißer Motorradhelm liegt auf einer Straße, im Hintergrund liegt ein umgefallenes Motorrad.

Bei einem Sturz mit dem Motorrad auf der B21 in Gutenstein in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt ist am Samstagnachmittag ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Er war in Richtung Kalte Kuchl unterwegs, als er den rechten Randstein touchierte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Christophorus 9" flog den Mann ins Universitätsklinikum St. Pölten.

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