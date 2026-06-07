Motorradlenker bei Sturz auf B21 schwer verletzt

Bei einem Sturz mit dem Motorrad auf der B21 in Gutenstein in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt ist am Samstagnachmittag ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Er war in Richtung Kalte Kuchl unterwegs, als er den rechten Randstein touchierte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Christophorus 9" flog den Mann ins Universitätsklinikum St. Pölten.