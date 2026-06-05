Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Bezirk Krems: Motorradfahrer krachte in Pkw

Ein 36-jähriger Biker und seine 70-jährige Mutter wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Autofahrer hatte keinen Führerschein.
05.06.2026, 12:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer und seine 70-jährige Mutter, die am Sozius mitfuhr, sind am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Mautern (Bezirk Krems) verletzt worden. Der 41-jährige Autolenker, der keinen gültigen Führerschein besaß, dürfte laut Polizei zunächst zwar angehalten haben, dann aber doch vor dem herannahenden, entgegenkommenden Motorroller abgebogen sein. Der 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Tödlicher Motorradunfall in Schwechat: Wiener (28) verstorben

Ohne Führerschein unterwegs

Gemeinsam mit seiner Mutter stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und auch die 70-Jährige wurde verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit. Beide wurden ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Weil er ohne Führerschein unterwegs war, wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Krems Niederösterreich
Agenturen  | 

Kommentare