Bezirk Krems: Motorradfahrer krachte in Pkw

Ein 36-jähriger Motorradfahrer und seine 70-jährige Mutter, die am Sozius mitfuhr, sind am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Mautern (Bezirk Krems) verletzt worden. Der 41-jährige Autolenker, der keinen gültigen Führerschein besaß, dürfte laut Polizei zunächst zwar angehalten haben, dann aber doch vor dem herannahenden, entgegenkommenden Motorroller abgebogen sein. Der 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.