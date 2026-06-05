Bezirk Krems: Motorradfahrer krachte in Pkw
Ein 36-jähriger Motorradfahrer und seine 70-jährige Mutter, die am Sozius mitfuhr, sind am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Mautern (Bezirk Krems) verletzt worden. Der 41-jährige Autolenker, der keinen gültigen Führerschein besaß, dürfte laut Polizei zunächst zwar angehalten haben, dann aber doch vor dem herannahenden, entgegenkommenden Motorroller abgebogen sein. Der 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Ohne Führerschein unterwegs
Gemeinsam mit seiner Mutter stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und auch die 70-Jährige wurde verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit. Beide wurden ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Weil er ohne Führerschein unterwegs war, wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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