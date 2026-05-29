Motorradfahrer in Tirol schwer verletzt

In der Tiroler Gemeinde Tarrenz (Bezirk Imst) ist es Freitagmittag zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein 18-jähriger Deutscher wurde bei einem Sturz infolge eines Überholmanövers schwer verletzt, gab die Polizei am Abend bekannt. An mehreren beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall wurde durch ein Manöver einer dreiköpfigen Motorradgruppe auf der Mieminger Bundesstraße (B189) ausgelöst. Trotz Überholverbots überholte die Gruppe einen Pkw, der zweite Motorradlenker musste laut Polizei sein Motorrad aufgrund von Gegenverkehr plötzlich abbremsen. Der Letzte der Gruppe konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Motorrads, dadurch kam der 18-jährige Deutsche zu Sturz und sein Motorrad schlitterte in den entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Deutschen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen an den Armen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zams gebracht.