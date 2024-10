NÖ: Junger Motorradfahrer stürzte auf der Flucht vor Polizei schwer

Im Wissen, dass sein Bike in keinem ordnungsgemäßen Zustand war und er selbst keine Lenkerberechtigung hat, flüchtete der junge Lenker vor einer routinemäßig postierten Polizei-Streife und kam dabei schwer zu Sturz.

Der junge Biker fuhr am Sonntagnachmittag auf der B1 durch den Ort Oed. Als er dort eine Polizeipatrouille der örtlichen Polizeiinspektion wahrnahm, gab er Gas. Auf den Raser, der bei ihnen vorbeirauschte, aufmerksam geworden, nahmen die Polizeibeamten sofort die Nachfahrt auf. Doch die Streifenbeamten verloren rasch den Augenkontakt zum Motorradfahrer.

Im Gebiet der Nachbargemeinde Wallsee trafen sie dann aber wieder auf den Geflüchteten. Der hatte durch einen schweren Sturz eine unfreiwillige Vollbremsung hingelegt und lag verletzt am Boden. Die zwei Polizisten leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der 18-Jährige hatte laut Bericht der Landespolizeidirektion NÖ Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Amstetten geflogen werden. Ihm bleiben nach Abschluss der Ermittlungen durch die Polizei Anzeigen zu mehreren Delikten bei der Bezirkshauptmannschaft Amstetten nicht erspart.