Mostviertler mit Spielen auf Erfolgskurs

Jeden Montag trifft er sich in einer Spielebar in Wien bei einem Stammtisch mit Gleichgesinnten. „Dort ist montags auch eine Agentur, die die Spiele testet. Wenn sie sie für gut befinden, dann kümmern sie sich um die Vermittlung zu Verlagen“, sagt Slawitscheck. So kommt es, dass ein Zeichenspiel von ihm und Steinwender nächstes Jahr in Amerika erscheinen wird. Auf die Frage, ob man vom Spiele erfinden leben könnte, ähnlich einem erfolgreichen Buchautor, meint er: „Ja, kann man, das wäre auch supercool, wenn sich das bei mir irgendwann ausgehen würde.“ Um in der Welt der Spiele dauerhaft Fuß zu fassen, besucht er auch selbst immer wieder Spielemessen sowie -feste, um „auf dem neuesten Stand zu bleiben und nichts zu erfinden, was es schon gibt“.