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Niederösterreich

Rekord: Gaming und Ybbsitz als Wanderdörfer ausgezeichnet

Gaming-Lackenhof am Ötscher und Ybbsitz wurden als Wanderdörfer zertifiziert. Österreichweit ist das Mostviertel mit 6 Dörfern Spitzenreiter.
03.07.2026, 09:17

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Wanderin am Rauhen Kamm.

Mit Gaming-Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) und Ybbsitz (Bezirk Amstetten) wurden zwei weitere Gemeinden im Mostviertel als Österreichische Wanderdörfer ausgezeichnet. Damit zählt die Region nun 6 zertifizierte Wanderdörfer – mehr als jede andere Destination des Landes.

Höchste Standards im Wandertourismus

Neben den bereits ausgezeichneten Gemeinden Göstling an der Ybbs, Hollenstein an der Ybbs, Annaberg und Mitterbach tragen nun auch Gaming-Lackenhof am Ötscher und Ybbsitz das begehrte Gütesiegel.

„Das Österreichische Wandergütesiegel steht für höchste Standards im Wandertourismus – von gut markierten, naturnahen Wegen bis zur professionellen Wanderinfrastruktur. Die Zertifizierung von Gaming-Lackenhof und Ybbsitz und die Tatsache, dass wir im Mostviertel nun 6 Wanderdörfer haben, unterstreichen unseren Qualitätsanspruch und unsere gezielte Ausrichtung beim Thema Wandern“, sagt Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus und Vorstandsmitglied der Österreichischen Wanderdörfer.

Vier Personen posieren im Garten mit Zertifikaten für Wanderdörfer.

Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus, Andreas Fallmann, Bürgermeister Gaming, Doris Teufel, Gemeinde Gaming und Norbert Dürauer, Mostviertel Tourismus, bei der Zertifikatsübergabe.

Vom Ötscher zur Schmiedekunst

Vier der 6 Mostviertler Wanderdörfer liegen in den Ybbstaler Alpen. Im Mittelpunkt von Gaming-Lackenhof steht der Ötscher, der als Wahrzeichen der Region auch Ziel des zertifizierten Leitwanderwegs ist. Neben anspruchsvollen alpinen Touren und Trailrunning-Strecken rund um den „Vaterberg“ locken gemütliche Rundwanderungen und Themenwege wie der GeBIERgsweg durch Gaming.

Ybbsitz setzt dagegen auf die Verbindung von Natur und Handwerk. Entlang der Wanderwege begegnen Besucher immer wieder der jahrhundertealten Schmiedetradition, die den Ort bis heute prägt. Der Leitwanderweg führt auf den Prochenberg, dessen Aussichtsturm einen beeindruckenden Rundumblick über das Mostviertel bietet. Zahlreiche leichte bis mittelschwere Touren machen Ybbsitz zudem zu einem Ziel für Familien.

fünf Personen mit Zertifikaten in der Hand.

Julia Stix, Ybbstaler Alpen, Daniela Daxböck, Gemeinde Ybbsitz,, Andreas Purt,  Mostviertel Tourismus, Gerhard Lueger, Bürgermeister Ybbsitz und Susanne Rumpl, Amtsleiterin Ybbsitz, bei der Zertifikatsübergabe.

Weiterer Ausbau

Mit der Auszeichnung allein ist es nicht getan. Nun soll auch das Angebot für Wanderurlauber weiter ausgebaut werden. Geplant ist der Aufbau eines Netzwerks zertifizierter Wandergastgeber in beiden Gemeinden. Beherbergungsbetriebe, die sich verstärkt auf Wandergäste spezialisieren möchten, werden dabei von Mostviertel Tourismus begleitet.

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„Wir sind mit den Gemeinden im Austausch und begleiten interessierte Betriebe dabei, sich gezielt auf Wandergäste auszurichten. So wird aus der Auszeichnung Schritt für Schritt ein noch stimmigeres Wander- und Urlaubserlebnis“, erklärt Julia Stix von der Tourismusregion Ybbstaler Alpen.

Amstetten Scheibbs
kurier.at, MAnna  | 

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