Moststraße im neuen Look: Leitsystem soll Tourismus stärken

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Die Moststraße ist weit über das Mostviertel hinaus bekannt. Sie schlängelt sich durchs hügelige Voralpenland vorbei an Birnbäumen, Heurigen und den typischen Vierkant-Bauernhöfen. Die Ausflugsregion präsentiert sich nun in einem neuen Erscheinungsbild: Mit einem umfassenden Leitsystem sollen Gäste künftig leichter Orientierung finden und die Region als zusammenhängenden Erlebnisraum wahrnehmen.

Kern des Projekts ist eine einheitliche Beschilderung im gesamten Regionsgebiet. Dazu zählen 18 Regionsportale an zentralen Einfahrten, neue Gemeinde-Infopoints in allen 31 Mitgliedsgemeinden sowie Wegweiser und Tafeln für mehr als 100 Betriebe entlang der Moststraße. Auch bestehende Elemente – etwa die Pylone aus der Landesausstellung 2007 in St. Peter in der Au – wurden modernisiert und neu gestaltet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © mostropolis.at und Cleanhill Studios Die neue Beschilderung ist beispielsweise schon am Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt "Amstetten West" zu sehen.

Mehr Orientierung und Sichtbarkeit „Mit dem neuen Leitsystem schaffen wir mehr Orientierung, mehr Sichtbarkeit und ein stärkeres gemeinsames Auftreten der Region Moststraße“, sagte Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer. Das Projekt zeige, wie erfolgreich Gemeinden, Betriebe und regionale Partner zusammenarbeiten können.

Auch wirtschaftlich habe das Vorhaben Bedeutung, betonte LAbg. und Bürgermeister Lukas Michlmayr. So sei ein Großteil der Umsetzung an regionale Unternehmen vergeben worden, darunter die Firma Forster aus Waidhofen an der Ybbs, die die Beschilderung produzierte. Gleichzeitig soll das neue Erscheinungsbild den Tourismus stärken und langfristig zusätzliche Wertschöpfung bringen.