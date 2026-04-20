Mostviertel erleben: Mit dem Retrobus zur Birnenreise
Frisch, spritzig, mit feinem Fruchtaroma: So beschreiben viele jenes Getränk, das dem Mostviertel seinen Namen gegeben hat - den Most.
Kenner sind sich einig: Am besten schmeckt er dort, wo er entsteht: beim Mostheurigen.
Schluckweise auf Birnenreise
Unter diesem Motto startet der Oldtimer-Postbus aus dem Jahr 1959 beim Mostheurigen „Hansbauer“ oder „Steinerne Birne“. Nach rund vier Stunden kehrt man wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dazwischen liegen fünf Degustationen – vom klassischen Most bis zu modernen Interpretationen.
Mit an Bord: Mostsommelier Mathias Weis, der nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch Geschichten aus der Region erzählt. Die Route führt zunächst nach St. Michael und weiter über die Mostviertler Höhenstraße. Mit etwas Glück stehen die Birnbäume gerade in voller Blüte.
Weitere Termine für die Tour: 8. Mai, 12. Juni 9. Oktober und 13. September.
Weitere Informationen: Oldtimerbus & Hochzeitsbulli nahe Steyr mieten | Retrobus e.U.
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