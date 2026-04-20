Mostviertel

Mostviertel erleben: Mit dem Retrobus zur Birnenreise

Bei der Mostverkostung wird Altes mit Neuem kombiniert. Im Oldtimer-Bus kann man sich auf Kostproben aus der Mostwelt freuen.
20.04.2026, 12:20

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Busfahrer steuert bei Sonnenuntergang einen Oldtimerbus über eine Landstraße.

Frisch, spritzig, mit feinem Fruchtaroma: So beschreiben viele jenes Getränk, das dem Mostviertel seinen Namen gegeben hat - den Most.

Kenner sind sich einig: Am besten schmeckt er dort, wo er entsteht: beim Mostheurigen.

Schluckweise auf Birnenreise

Unter diesem Motto startet der Oldtimer-Postbus aus dem Jahr 1959 beim Mostheurigen „Hansbauer“ oder „Steinerne Birne“. Nach rund vier Stunden kehrt man wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dazwischen liegen fünf Degustationen – vom klassischen Most bis zu modernen Interpretationen.

Ein gelber Oldtimer-Bus fährt durch blühende Birnbäume in hügeliger Landschaft.

Der Postbus aus 1959 bringt Gäste zu Mostheurigen und Aussichtspunkten.

Mit an Bord: Mostsommelier Mathias Weis, der nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch Geschichten aus der Region erzählt. Die Route führt zunächst nach St. Michael und weiter über die Mostviertler Höhenstraße. Mit etwas Glück stehen die Birnbäume gerade in voller Blüte.

Birnen-Blütenmeer im Mostviertel
Neue Lehrpfade durch Welterbe-Wiesen im Mostviertel

Weitere Termine für die Tour:  8. Mai, 12. Juni 9. Oktober und 13. September.

Weitere Informationen: Oldtimerbus & Hochzeitsbulli nahe Steyr mieten | Retrobus e.U.

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