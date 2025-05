Mostviertler Bauern kämpfen um den Erhalt der Streuobstwiesen

Der renommierte Obstbauer sowie Most- und Schnapsproduzent Bernhard Datzberger, vulgo "Seppelbauer“, beteiligt sich seit drei Jahren an der Förderaktion und konnte so eine deutliche Verbesserung in der Baumgesundheit feststellen.

Was die Pomologin und Obstbauexpertin Gerlinde Handlechner anhand etlicher, deutlich verbesserter Parameter bestätigt. „Ich kann Streuobstwiesen-Erhaltern nur empfehlen, diesen Weg mitzugehen, um die alten Sorten und das Landschaftsbild für die kommenden Generationen zu erhalten“, sagt Datzberger.

Forderungen

Gemeinsam mit dem Obmann der ARGE Streuobst Österreich Rainer Silber weisen die Obstaktivisten auf die Verluste von Streuobstwiesen und damit auch der Biodiversität in den Bundesländern hin. Der Verlust gehe Hand in Hand mit nicht mehr vorhandenen Tieren und Pflanzen. Von 1955 bis 1995 gingen in Österreich rund 70 Prozent der Streuobstbäume verloren. Allein zwischen 2010 und 2020 betrug der Rückgang nochmals 11 Prozent.